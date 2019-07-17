Банкиры считают, что это улучшит положение заемщиков и поможет им быстрее расплатиться

Банки выступают за внесение поправок, которые позволили бы им изменять очередность погашения клиентом кредита, сообщает «Коммерсант» .

Ассоциация российских банков (АРБ) направила в конце прошлой недели в ЦБ и Верховный суд (ВС) письмо с просьбой поддержать внесение изменений в законодательство, которые позволят банкам самим определять очередность погашения задолженности по кредиту, если суммы не хватает для полного исполнения обязательств. Так, АРБ предлагает внести поправки в закон «О потребительском кредите (займе)».

Банкиры считают, что условия кредитных договоров могут предусматривать право кредитора на изменение очередности погашения без ухудшения положения заемщика. Например, предоставление права уплатить неустойку в последнюю очередь. Однако Роспотребнадзор при проверке условий договоров розничных кредитов указывает на несоответствие положений об установлении улучшающей положение потребителей очередности погашения задолженности действующему законодательству и привлекает их к административной ответственности.

В Госдуму внесли законопроект об очередности погашения задолженности по кредиту Документ предоставляет возможность заемщику погашать сначала основную сумму долга.

По мнению банкиров, возможность изменения очередности по соглашению сторон, а не жесткое ее установление позволит учесть индивидуальные особенности каждой конкретной ситуации. Например, приоритетное погашение основного долга в ситуациях вынужденного наращивания задолженности. При этом зачастую кредитор при соблюдении заемщиком нового графика погашения вовсе отказывается от взыскания неустойки.

Эксперты сомневаются, что это может быть гарантией отсутствия негативных последствий для заемщика при недобросовестности кредитора: кредиторы будут убеждать заемщиков, что другая очередность уплаты займа лучше, и пока потребитель не обратится к специалистам, он может и не узнать, что его права нарушены. Также в сложных ситуациях для добросовестных заемщиков можно проводить процедуры реструктуризации, предоставлять платежные каникулы, заключать допсоглашения.