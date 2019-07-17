В Венесуэле изучают возможность подключения к российской межбанковской системе передачи информации и совершения платежей на случай отключения от международной системы SWIFT. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По информации источников американского агентства, ЦБ Венесуэлы отправил соответствующий запрос российскому регулятору. Bloomberg не удалось получить официальных подтверждений от обеих стран, а в SWIFT от комментариев отказались.

Каракас предпринимает шаги по преодолению санкционного режима. По информации Bloomberg, власти Венесуэлы продали золото на сумму 40 млн долларов на прошлой неделе, несмотря на действующие санкции США.

Отключение венесуэльских банков от SWIFT может значительно усугубить финансово-экономическое положение в Венесуэле, сопровождающееся социально-экономическим кризисом. По прогнозам МВФ, инфляция в Венесуэле может достигнуть к концу 2019 года 10 млн процентов.

Обострение кризиса произошло после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. В тот же день временным главой государства его признали США и ряд стран из Группы Лимы и другие. Действующий глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. Его поддержали Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.