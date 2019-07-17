Правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта об уточнении порядка обеспечения принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате работнику заработной платы. Об этом говорится в сообщении Кабинета министров .

Поправки вносятся в Трудовой кодекс и в закон «Об исполнительном производстве».

Так, первым законопроектом предлагается наделить государственного инспектора труда полномочием по принятию мер для принудительного исполнения работодателем обязанности по выплате начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы или других выплат в рамках трудовых отношений в случае неисполнения работодателем в срок выданного предписания об устранении нарушений трудового законодательства.

Медведев: расширение полномочий трудовых инспекторов снизит уровень долгов по зарплате Правительство рассматривает два законопроекта по борьбе с недобросовестными компаниями, в том числе с теми, которые имеют задолженность по зарплате и другим выплатам.

Вторым законопроектом предлагается отнести решение госинспектора труда о принудительном исполнении работодателем обязанности по выплате начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы или других выплат в рамках трудовых отношений к видам исполнительных документов. Также предлагается определить особенности исполнения решения о принудительном исполнении. При наличии на счетах должника денежных средств взыскание задолженности будет производиться в бесспорном порядке полностью или частично.

Законопроекты рассмотрены и одобрены на заседании правительства РФ 11 июля 2019 года.