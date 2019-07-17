Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:04 мск понизился на 8 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро снизился на 9 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:14 мск курс доллара составил 62,94 рубля (минус 10 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 12 копеек и составил 70,55 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов, в среду для рубля складывается все не очень хорошо.

«Мало того, что рухнула нефть, так еще и доллар вчера осязаемо укрепился к основным мировым валютам. По итогам дня рубль потерял к доллару около 0,6%, но сумел закрыться ниже отметки 63. Сегодня ждем, что российская валюта начнет отыгрывать вчерашние потери, если пара евро/доллар не пробьет уровень 1,12, около которого она сейчас и находится», — пояснял аналитик.

«Внешний фон пока не располагает к тому, чтобы российский рынок продолжил активно двигаться вверх. Рынок проходит пик дивидендных отсечек, после чего до конца июля возможна активная репатриация объемных дивидендов, что может стать фактором давления на рубль», — комментировал начальник управления анализа рынков компании «Открытие Брокер» Константин Бушуев.