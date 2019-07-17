«Умные» устройства во всем мире в 2018 году подвергались вирусным атакам в четыре раза чаще, чем в 2017-м. Такие данные «Известиям» предоставила антивирусная лаборатория «Доктор Веб».

Количество вирусных атак на «умные» устройства в 2018-м составило 99,2 млн против 23,7 млн за год до этого. Но в 2019-м рекорд может быть снова побит — только за первые два квартала в мире произошло 71,5 млн подобных инцидентов, а к концу года цифры могут перевалить за 100 млн, сообщил представитель лаборатории.

Чаще всего зараженные устройства используются для проведения DDoS-атак и спам-рассылок, сказал операционный директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки «Ростелеком-Солар» Антон Юдаков. По его словам, под прицел попадают устройства, которые используются для удаленного доступа и управления. При этом такие атаки не сопряжены с особым риском для киберпреступника и монетизируются самыми различными способами: от прямой кражи финансовых данных или конфиденциальной информации пользователя до применения зараженного устройства в IoT-бот-сети, рассказал Юдаков.

Центр кибербезопасности России прогнозирует рост мощности кибератак Прежде всего через устройства Интернета вещей.

Взлом частных гаджетов может применяться для нанесения вреда крупным организациям. Инциденты могут на два-три дня остановить основной бизнес-процесс компании-жертвы, сообщил руководитель по продуктам М2М и IoT «Билайн Бизнес» Максим Павлов. По словам коммерческого директора компании «Аванпост» Александр Санина, есть два вектора атак: первый — это хищение ценной информации пользователя через «умное» устройство (например, персональных данных или сведений о платежных картах). Второй вектор — использование взломанного устройства для создания бот-сети и дальнейший заработок на продаже услуг по организации DDoS-атак.