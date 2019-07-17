Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск банка «ФК Открытие» о взыскании с бывшего заместителя предправления банка Елены Будник 32,6 млн рублей, говорится в постановлении суда.

Апелляция отменила решение Арбитражного суда Москвы от 5 апреля, когда банку было отказано в удовлетворении иска. Иск был заявлен о признании недействительной сделки по выплате банком в пользу Будник премии и применении последствий недействительности сделки путем взыскания с нее 32,6 млн рублей.

По мнению заявителя, оспариваемая сделка «являлась необоснованной, экономически нецелесообразной и повлиявшей на ухудшение финансового состояния банка, о чем ответчик, действуя разумно, не мог не знать».

Суд первой инстанции 5 апреля отклонил заявление банка, отметив, что истцом не доказана неплатежеспособность банка на 1 августа 2017 года и осведомленность ответчика о тяжелом финансовом состоянии организации на тот момент. Также не представлено доказательств того, что выплата премии привела к оказанию ответчику преимущества перед другими кредиторами и привела к тяжелому финансовому состоянию банка, заметил арбитраж Москвы.

Банк 1 августа 2017 года выплатил ответчику премию за особые достижения в первом полугодии 2017 года. Во втором полугодии 2017-го в банк была введена временная администрация Банка России для реализации мер по предупреждению банкротства кредитной организации.