Россияне за первые шесть месяцев этого года совершили свыше 1 млрд операций по картам «Мир». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это число выросло более чем вдвое, указано в сообщении платежной системы «Мир».

Чаще всего россияне расплачивались картами «Мир» в супермаркетах: на них пришлось около половины всех операций (429 млн). Второе место заняли кафе и рестораны (8% от общего количества), третье — автозаправки (5% от общего количества).

Средний чек составил 681 рубль. По сравнению с первым полугодием прошлого года эта сумма уменьшилась на 4%, то есть россияне все более активно оплачивают картой мелкие покупки. В среднем в первом полугодии россияне тратили 568 рублей в аптеках, 2 003 рубля в магазинах одежды, 1 031 рубль на косметику, 155 рублей на такси, 4 216 рублей на проживание в гостиницах, 3 038 рублей на железнодорожные билеты.

Рейтинг самых дорогих покупок традиционно возглавили авиабилеты: в среднем за полугодие россияне тратили на них 12 727 рублей. При этом по месяцам суммы различались: так, средняя покупка в январе составляла 10 438 рублей, а в апреле, перед майскими праздниками, — 12 767 рублей. В топ-тройку операций с самым высоким средним чеком также вошли оплата услуг туристических агентств (11 633 рубля за полгода) и покупка ювелирных изделий (4 413 рублей за полгода). Помесячно самый высокий средний чек за покупку путевок был зарегистрирован в феврале (на 11% выше среднего по полугодию), а на украшения — в январе (на 10% выше среднего по полугодию).

В число регионов, где чаще всего используют национальные платежные карты, вошли Москва (180 млн операций), Московская область (65,6 млн), Санкт-Петербург (55,6 млн), Свердловская область (39 млн) и Краснодарский край (28,4 млн операций). По сравнению с прошлым годом пятерка лидеров не изменилась.



На сегодняшний день выпущено более 60 млн карт «Мир».