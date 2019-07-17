Клиенты Альфа-Банка в период до 31 августа этого года могут оформить накопительный «Альфа-счет» с повышенной ставкой в рублях и получать 7% с первого месяца размещения средств. По счетам, открытым в августе, повышенная процентная ставка также будет применяться в течение двух первых календарных месяцев хранения средств на «Альфа-счете» — до 30 сентября 2019 года включительно, указано в релизе Альфа-Банка.

Как уточняется, ставка 7% годовых начисляется на минимальный остаток в рублях за первые два календарных месяца хранения средств на накопительном «Альфа-счете» при осуществлении покупок по дебетовым картам Альфа-Банка на сумму от 10 тыс. рублей в месяц.

Максимальная сумма для применения ставки 7% годовых — 10 млн рублей в рамках пакетов услуг «Премиум», «Максимум+», Private и 1 млн рублей для клиентов с другими тарифными планами, следует из релиза. На минимальный остаток по счету свыше вышеуказанных сумм проценты в первые два месяца начисляются по ставке 6% годовых независимо от категории обслуживания клиента.

Согласно информации на сайте банка, остальные ставки начисления дохода на остаток по рублевому накопительному счету составляют 5—7% годовых в зависимости от пакета услуг, суммы и периода хранения средств.



Открыть и пополнить «Альфа-счет» можно в интернет-банке «Альфа-Клик», мобильном приложении «Альфа-Мобайл», отделении банка или через контакт-центр.