Минфин, Банк России и госкорпорация «ВЭБ.РФ» поделят на троих 212 млрд рублей убытков от санации Связь-Банка и банка «Глобэкс», сказал в интервью Reuters заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

«Решение о том, что делать с долгом, формально еще не принято, однако оно уже есть и будет удовлетворять все стороны: грубо говоря, потери будут поделены между правительством, ВЭБом и Центробанком», — сообщил Моисеев.

Схема распределения потерь от санации Связь-Банка и банка «Глобэкс» была предложена «ВЭБ.РФ», рассказали Reuters два источника, знакомые с ходом обсуждения. Так, схема предполагает выпуск Минфином ОФЗ на 212 млрд рублей с купоном, близким к нулю, и весь этот выпуск будет выкуплен ВЭБом, на балансе которого долг будет учтен не по номинальной стоимости, а в пять раз дешевле — на 40 млрд рублей.

После этого «ВЭБ.РФ» обменяет ОФЗ на те обязательства, которые сейчас есть у него перед Центробанком, накопленные из-за банка «Глобэкс» и Связь-Банка.

Таким образом, у Минфина будет новый госдолг, ЦБ обменяет существующие краткосрочные бумаги ВЭБа с доходностью 5,3%—6,5% годовых на долгосрочные ОФЗ с нулевым купоном, а «ВЭБ.РФ» дисконтирует стоимость ОФЗ у себя на балансе, пояснили источники.