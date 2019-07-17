Правительство поддерживает законопроект о защите россиян от противоправных действий третьих лиц при регистрации с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) прав на недвижимость и сделок с ней, но указывает на необходимость доработки документа. Об этом говорится в отзыве Кабинета министров .

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 9 июля 2019 года. Но правительство считает, что для комплексного решения проблемы необходимо внесение изменений в ФЗ «Об электронной подписи», направленных на совершенствование порядка выпуска квалифицированного сертификата ключа проверки ЭЦП в части установления личности заявителя и формы подачи документов и сведений.

Также действие норм закона о регистрации предлагается ограничить сроком в три года (до внесения соответствующих изменений в ФЗ «Об электронной подписи»), говорится в отзыве.

При этом Кабмин предлагает предусмотреть в законопроекте возможность регистрации прав на основании электронных документов без наличия соответствующих отметок в ЕГРН в отдельных случаях.