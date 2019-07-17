Мобильный оператор «ВымпелКом» (бренд «Билайн») планирует до конца лета запустить продажу сим-карт с функцией саморегистрации в сети на всей территории России, сказал в среду журналистам вице-президент по продажам и клиентскому сервису компании Юрий Смагаринский.

Клиент сможет оформить договор с оператором через Интернет, без посещения офиса или заключения договора с сотрудником.



Оператор в апреле этого года запустил пилотные проекты по продаже таких сим-карт в двух городах: Москве и Санкт-Петербурге. Человеку достаточно иметь смартфон, через который можно передать данные в компанию, произвести регистрацию и заключить договор через Интернет. В пресс-службе агентству сказали, что «ВымпелКом» — первый оператор, который выходит на рынок с функцией саморегистрации сим-карт.

«Сегодня я хочу вам рассказать, что в самом ближайшем будущем, к августу, мы запустим продажу сим-карт с функцией саморегистрации в сети «Билайн» на всей территории РФ», — сказал Смагаринский.

По его словам, при запуске такой технологии были учтены все возможные законодательные сложности, которые касаются защиты персональных данных. Планируется, что на первом этапе продажу таких сим-карт организуют в офисах компании, а в будущем будет открыта продажа и в иных местах.

Вице-президент также пояснил, что активация будет проходить по ссылке в СМС. Текстовое сообщение приходит, как только карта попадает в телефон. Для проведения регистрации оператор предоставит доступ к Интернету.