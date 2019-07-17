Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 1,55% и составил 2 713,17 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,48% до отметки 1 361,58.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,26%, «Газпрома» — на 7,81%, Мосбиржи — на 0,66%, «АЛРОСы» — на 0,54%. Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,1%.

Российский фондовый рынок в среду продолжил коррекционное снижение на негативном внешнем фоне, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Так, продажам в наших бумагах способствовала ситуация на рынке энергоносителя, где днем ранее нефть марки Brent понесла существенные потери. Также поддержку «медведям» оказала динамика западных площадок», — комментирует эксперт.

Действительно, продолжает он, внешний фон был в пользу снижения, однако основной причиной существенных потерь индекса Мосбиржи стал уход дивидендов из стоимости некоторых бумаг, в частности главного тяжеловеса российского рынка — «Газпрома», который упал более чем на 7,5% и стал одним из аутсайдеров торгов.

В рамках сегодняшней сессии индекс Мосбиржи пробил поддержку на уровне 2 730 пунктов, указывает Зварич.

«В результате ближайшей поддержкой для рынка выступает отметка 2 700 пунктов. Данный уровень достаточно слаб, однако «быки» могут попробовать использовать его для формирования коррекционного отскока. Более сильной поддержкой выступает уровень 2 640 пунктов, к которому поднимается среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов декабря, что с технической точки зрения может создать условия для активизации покупок на нашем рынке и попыток возобновления роста», — заключает аналитик.