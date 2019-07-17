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• ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на август. По сравнению с июльскими ориентирами базовая доходность вкладов в рублях преимущественно снизилась, кроме депозитов до востребования, в долларах — уменьшилась для всех сроков, а в евро ставка не изменилась по вкладам до востребования и снизилась по остальной линейке. Показатель рассчитан на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 июля. Базовый уровень доходности служит ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов.

• Прибыль банковского сектора РФ за шесть месяцев текущего года составила 1,005 трлн рублей против 634 млрд в январе — июне 2018 года, свидетельствуют данные Центробанка. При этом прибыль в размере 1 трлн 118 млрд рублей зафиксировали 365 кредитных организаций, убыток в размере 113 млрд рублей — 99 кредитных организаций. Доля убыточных кредитных организаций снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

• Только четыре из 12 крупнейших розничных банков возвращают своим клиентам кешбэк в рублях, а не в бонусах, в то время как годом ранее их было шесть. От рублевого вознаграждения отказались ВТБ, «ФК Открытие» и Промсвязьбанк. Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы. Альфа-Банк, Газпромбанк и Тинькофф Банк, как и раньше, предоставляют кешбэк как в рублях, так и в баллах или милях в зависимости от карты. По мнению экспертов, рубли — это прямые расходы для банков, а бонусы можно перевести в деньги не в полном объеме. Кроме того, сервис перевода бонусов в рубли выступает для банков дополнительным каналом общения с клиентом, через который можно предложить банковские продукты.

• Среднему российскому заемщику потребуется почти 11 ежемесячных зарплат, чтобы погасить обязательства перед банком, свидетельствуют данные НАПКА. По словам президента НАПКА Эльмана Мехтиева, четверть российских заемщиков берут кредиты, чтобы поддерживать привычный уровень жизни. «Сейчас мы наблюдаем активный рост потребительского кредитования: годовой прирост превышает 20%», — отметил он, добавив, что ситуация вызвана усталостью граждан от экономии и нехваткой средств для поддержания привычного образа жизни. Согласно опубликованным в среду данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом полугодии сократились на 1,3%. Впрочем, есть у статистического ведомства и хорошие новости: уровень безработицы в России в июне снизился до нового исторического минимума — 4,4%.

