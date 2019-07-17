В первом полугодии 2019 года продажи смартфонов стоимостью выше 30 тыс. рублей выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные продаж розничной сети компании «Билайн», насчитывающей 3 тыс. магазинов.

Самый большой рост продаж зафиксирован в категории смартфонов стоимостью 30—35 тыс. рублей: их популярность выросла в шесть раз. Выручка от продаж смартфонов в розничной сети оператора увеличилась на 44% по сравнению с прошлым годом, а ее доля в общем объеме продаж составила 80%.

Одной из главных тенденций стало увеличение продаж фаблетов — смартфонов с экраном более 5,6 дюйма. Половина покупателей смартфонов выбрала устройства с большим экраном, в итоге их доля в продажах выросла в пять раз.

Продажи дорогих устройств растут благодаря финансовым сервисам. Каждый пятый смартфон в первом полугодии был приобретен в кредит. Это в 2,2 раза больше аналогичного показателя прошлого года. Вместе с этим возрастает использование trade-in. Популярность этой программы выросла в десятки раз.

В России на каждого жителя приходится почти по две сим-карты, отмечает исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису ПАО «ВымпелКом» Юрий Смагаринский.

«Мы работаем на очень насыщенном рынке, и продажи смартфонов остаются главным топливом для получения новых клиентов. В первом полугодии покупатели новых устройств приобретали сим-карту в 92% случаев. Компания создала посетителям привлекательные условия для покупки смартфонов, и в первом полугодии каждый магазин стал продавать больше устройств, чем годом ранее. В 2019 году «Билайн» продолжит реализовывать проекты, которые создают для посетителя дополнительную ценность и привлекают в магазины новых клиентов», — комментирует эксперт.

