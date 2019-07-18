Пилотный проект, позволяющий компаниям получать банковские услуги дистанционно после сдачи их уполномоченными сотрудниками биометрии, планируется запустить уже до конца 2019 года, сообщает «Коммерсант» .

На заседании комитета ассоциации «ФинТех» (АФТ) в среду были уточнены параметры по удаленной идентификации для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, рассказали источники, близкие к участникам встречи. Предполагается, что в проекте примут участие 22 банка. При этом ЦБ собирается запустить его до конца этого года.

В рамках пилотного проекта будут доступны всего три категории услуг: открытие счетов, выдача кредитов и проведение платежей. Для подключения к системе банка через Единую систему идентификации и аутентификации компаниям будет предоставляться стандартный набор API. Так, биометрическими данными смогут пользоваться не только кредитные организации, но и, например, бюро кредитных историй.

Банкиры считают, что внедрение полноценного удаленного обслуживания юрлиц очень важно, поскольку это позволит снизить издержки. В перспективе это приведет к снижению тарифов: клиент будет платить именно за услугу, а не за расчетно-кассовое сопровождение. По мнению банкиров, в ближайшем будущем полностью перейти на удаленное обслуживание юрлицам не получится, но, согласно дорожной карте по удаленной идентификации АФТ, принятие необходимых поправок планируется до конца июля.

По словам экспертов, схема не имеет значительных преимуществ, поскольку и сейчас организация может получить практически все услуги, за исключением открытия счета, удаленно, подтвердив их электронной подписью. Также принципиальным является вопрос ответственности за компрометации подписи: до сих пор не определено, кто и в какой мере несет ответственность, если биометрические данные клиентов утекут из Единой биометрической системы.