Арестованный бизнесмен Дмитрий Мазуров планирует реализовать право на обратный выкуп пакета акций Антипинского НПЗ, заявил представитель «Нового потока» (компания, управляющая активами Мазурова). Об этом сообщает РБК .

Мазуров сохраняет право обратного выкупа акций, так как до сих пор остается поручителем по кредитам Сбербанка, выданным заводу, заявил представитель «Нового потока». «В настоящее время рассматриваются варианты привлечения партнеров для организации обратного выкупа. С рядом партнеров ведутся переговоры», — добавил он.

Мазуров строил Антипинский НПЗ на кредиты Сбербанка (всего около 2,9 млрд долларов), залогом стали акции и имущество завода, а также акции офшора Мазурова — Vikay Industries Ltd. Vikay принадлежит 80% Антипинского НПЗ. В мае 2019 года Сбербанк списал акции Vikay Industries Ltd в счет долга, а затем подал заявление в правоохранительные органы, обвинив Мазурова в мошенничестве в особо крупном размере.

По словам экспертов, Мазуров может оформить доверенность на совершение сделок даже находясь в СИЗО, но для этого ему нужно будет получить разрешение органа, в производстве которого находится уголовное дело, иначе сделка может быть признана недействительной.

Защита Дмитрия Мазурова намерена обжаловать его арест Бизнесмен вины не признал и назвал «смешным» уголовное дело.

Компания «Новый поток» заявила, что не согласна с обвинениями в адрес Дмитрия Мазурова и считает их попытками заставить его отказаться от борьбы за Антипинский НПЗ, сообщают РИА Новости .

«Новый поток» также отрицает факт продажи нефтепродуктов в адрес New Stream Trading AG по заниженным ценам. «Реализация нефтепродуктов осуществлялась в соответствии с условиями синдицированного договора кредитования, условия которого были прописаны, согласованы и утверждены ПАО «Сбербанк России», — говорится в заявлении компании.

Проверка, проведенная привлеченной Сбербанком независимой аудиторской компанией Alvarez&Marsal, не подтвердила вывода средств с завода, говорится в релизе.

В понедельник Тверской суд Москвы на два месяца заключил под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова, подозреваемого в хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка. Под стражу его отправили до 12 сентября. Обвинения в мошенничестве Мазуров отвергает.