Около 58 млн россиян имеют хотя бы один кредит, это составляет почти 40% всего населения России, или две трети экономически активных россиян, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

«Рассуждая о закредитованности, стоит рассматривать множество факторов в совокупности, таких как платежная нагрузка, количество кредитов на заемщика, динамика доходов в соотношении с расходами. На сегодня в России около 55—58 миллионов заемщиков с действующими кредитами. Учитывая, что к экономически активному населению относится чуть более 75 миллионов граждан, нетрудно посчитать, что кредит есть практически у каждого», — сказал он.

Мехтиев отметил, что кредит является обычным финансовым инструментом и «не есть хорошо или плохо».

«Кредит может быть инструментом улучшения жизненных условий, если цель его использования имеет смысл в контексте самих этих условий и их улучшения. Но может быть и добровольно и осознанно выбранным инструментом ухудшения ситуации, если цели — не о том», — отметил он.

По информации ЦБ, общий портфель розничных кредитов в стране за год вырос на 23,5% и на 1 июля составил 16,3 трлн рублей.