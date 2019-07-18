Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара потерял примерно 7 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро — почти 2 копейки. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,83 рубля (минус 11 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 70,6 рубля (минус 5 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в четверг немного улучшаются перспективы рубля.

«Российская валюта в паре с долларом так и не смогла закрепиться выше отметки 63. Вчера пара евро/доллар приблизилась к сильной поддержке 1,12, но даже не стала ее тестировать, а развернулась вверх. Сегодня на азиатских торгах небольшое снижение доллара продолжается. Поэтому мы ждем слабенького укрепления рубля, который вполне может попробовать на прочность сопротивление дальнейшему росту — отметку 62,6», — пояснял аналитик.