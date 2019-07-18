Государственная дума в четверг, 18 июля, приняла во втором чтении законопроект, защищающий граждан от мошенничества при продаже недвижимости с помощью электронной подписи. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

«Законопроектом устанавливается обязательное письменное согласие собственника на государственную регистрацию сделок с недвижимостью в электронной форме. Для этого нужно будет дать разрешение лично или по почте, если оно заверено нотариусом. После этого в реестре будет делаться специальная запись», — пояснил журналистам председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По его словам, ко второму чтению был внесен ряд важных поправок: «В частности, Росреестр должен будет сообщать собственнику о поступлении заявки на электронную сделку в день подачи заявления. Таким образом, мошенники не смогут продать недвижимость без ведома граждан».

«Ужесточение порядка выдачи ключей проверки электронной цифровой подписи обсуждалось в ходе больших парламентских слушаний по развитию цифровой экономики, которые прошли в Государственной думе 8 июля. Участники слушаний отмечали, что на практике можно получить сертификат ключа на основании копии паспорта и доверенности в простой письменной форме. Мошенники легко фальсифицируют эти документы, чтобы обманным путем завладеть имуществом добросовестных граждан», — отметил Володин.

Правительство поддержало законопроект о защите собственников от махинаций с ЭЦП Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 9 июля 2019 года.



Поправки к федеральному закону «О государственной регистрации недвижимости» были внесены в ГД группой депутатов, в том числе заместителем председателя Думы Петром Толстым и председателем комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.

По словам последнего, с развитием технологий появляется новый вид мошенничества, когда воруют паспортные данные у гражданина и с помощью персональных данных создаются электронные ключи, электронная цифровая подпись, фактически флешка, с помощью которой заключают сделки, в том числе с недвижимостью.



«Мы знаем, что появились достаточно громкие процессы, когда с помощью такого ключа продаются или дарятся квартиры. В настоящий момент любой человек от этого не застрахован», — сказал он, добавив, что принимаемый законопроект позволит защитить граждан.