Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон об изменении порядка управления паевыми инвестиционными фондами (ПИФ), а также правил выплаты дохода по паям ПИФов.

Согласно закону, будут применяться правила доверительного управления ПИФами, которые могут быть установлены нормативным актом ЦБ. Срок формирования ПИФов не может превышать шести месяцев.

Документ также вносит поправки к закону об инвестфондах и дает право выплаты текущего дохода по паям ПИФов, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в натуральной форме при погашении пая.

Ранее поправками был уточнен порядок выделения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в связи с погашением инвестиционных паев этого фонда. Так, размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение ПИФа, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, не может превышать максимальный размер, установленный нормативным актом ЦБ, устанавливающим требования к правилам доверительного управления ПИФами, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте.

Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом может быть предусмотрено ежегодное проведение проверки аудиторской организацией.

Также уточняются обязанности управляющей компанией ПИФа в случае выдачи ею инвестиционных паев, ограниченных в обороте, неквалифицированному инвестору.