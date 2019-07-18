Альфа-Банк предложил малому бизнесу залоговые кредиты с пониженной процентной ставкой — от 10,2% годовых. Об этом в четверг сообщили в финучреждении.

Дополнительных комиссий не предусмотрено. Страхование объекта залога не обязательно.

«Бизнес-кредит с залогом» выдается в сумме до 60 млн рублей на срок до пяти лет. Кредитные средства можно направить как на финансирование текущей деятельности, так и на инвестиционные цели.

Если рыночная стоимость залога ниже запрашиваемой клиентом суммы, у него есть возможность увеличить объем заемных средств за счет необеспеченной части кредита. Необеспеченная часть может достигать 30% от общей суммы кредита, при этом ставка не меняется.

Залогом может выступать коммерческая и жилая недвижимость, в том числе жилье заемщика — индивидуального предпринимателя, легковой и грузовой автотранспорт, спецтехника и оборудование, земельные участки и объекты незавершенного строительства в высокой стадии готовности.

Руководитель департамента кредитования малого бизнеса Альфа-Банка Марина Полякова уточняет, что «клиенты, которые обращаются за кредитом в Альфа-Банк повторно, получают дополнительную «скидку за лояльность» — для них ставка снижена на 1 процентный пункт».



У заемщика есть возможность выбрать график погашения с дифференцированными платежами либо индивидуальный график, учитывающий специфику деятельности, например сезонность бизнеса.

В настоящее время «Бизнес-кредит с залогом» предоставляется в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Кемерово, Барнауле, Самаре, Оренбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Воронеже, Казани, Набережных Челнах.