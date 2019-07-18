Минфин РФ поддержал предложение по сокращению уставного капитала института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ», но пока не определился с конкретной суммой. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«В целом эта позиция была закреплена на совещании у Антона Силуанова [первый вице-премьер — министр финансов РФ], то есть мы ее в целом поддерживаем. <…> Сейчас мы запросили их дополнительные расчеты, чтобы понять, какая цифра. В целом идея поддержана Силуановым», — сказал он.

Моисеев отметил, что снижение (уставного капитала) связано с тем, чтобы «уставный капитал не сдерживал возможности получать [большие] дивиденды в первую очередь». Поэтому «надо уставный капитал понизить и привести в соответствие с собственными средствами, и тогда можно будет дивиденды выплачивать», добавил он.

Чистая прибыль «ДОМ.РФ» по МСФО за 2018 год составила 19,3 млрд рублей, за 2018 год сумма дивидендов составила 80% чистой прибыли — 15,4 млрд рублей. Основные статьи доходов компании — ипотечный бизнес, банковская деятельность, операции с ипотечными ценными бумагами и реализация федеральных земельных участков. По данным на 31 марта, уставный капитал «ДОМ.РФ» составлял 114,5 млрд рублей.