Госдума приняла в третьем чтении закон, разрешающий страховым компаниям идентифицировать клиентов через банки, в том числе использовать для этого упрощенную процедуру. Закон инициировала группа депутатов во главе с Владиславом Резником, уточняет ТАСС.

Сейчас закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» позволяет банкам, профучастникам рынка ценных бумаг, управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевым инвестиционным фондам и НПФ, микрофинансовым компаниям поручать банку проведение идентификации (в том числе упрощенной) клиента — физического лица, его представителя, а также выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. Закон предлагает включить страховые компании в перечень таких организаций.

Упрощенная идентификация клиентов страховых компаний позволит получать информацию с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда России, Фонда обязательного медицинского страхования.

Введение упрощенной идентификации с помощью государственных информационных ресурсов и сервисов будет способствовать развитию онлайн-продаж, которые позволят сделать страховые услуги более востребованными, отмечается в пояснительной записке к документу.



Закон учитывает рекомендации комитета по финансовому рынку в отношении необходимости соблюдения требований FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в отношении идентификации клиентов, их бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей при заключении договоров страхования жизни, говорится в заключении профильного комитета Госдумы. В частности, законом исключается возможность проведения упрощенной идентификации клиента при заключении договоров страхования жизни. Ко второму чтению законопроекта одобрено шесть поправок юридически-технического характера.

