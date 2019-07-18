Почта Банк снизил с 18 июля процентные ставки в рамках программы рефинансирования потребительских, POS- и автокредитов других банков, говорится в сообщении кредитной организации. Теперь средства предоставляются по ставкам 12,9% и 14,9% годовых.

Рефинансирование позволяет объединить до четырех кредитов, выданных другими банками (за исключением банков группы «ВТБ»). Максимальная сумма кредита — 1,5 млн рублей.

Если заемщик получает зарплату или пенсию на счет в Почта Банке, то проценты будут рассчитываться по ставке, сниженной на 2% годовых в рамках акции «Особые условия». Такую же скидку могут получить клиенты, расплачиваясь картами Почта Банка или в приложении «Почта Банк онлайн» на сумму не менее 10 тыс. рублей в течение календарного месяца.