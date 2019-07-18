Национальный банк Украины понизил учетную ставку с 17,5% до 17%, сообщил в четверг глава регулятора Яков Смолий.

«Правление Нацбанка приняло решение снизить учетную ставку до 17%», — сказал Смолий в ходе брифинга.

Кроме того, НБУ улучшил прогноз роста экономики страны в 2019 году с 2,5% до 3%.

«В связи со стойким внутренним спросом, лучшими условиями торговли и увеличения урожая зерновых мы пересмотрели прогноз роста экономики в этом году с 2,5% до 3%, а в следующем — с 2,9% до 3,2%», — заявил глава регулятора.