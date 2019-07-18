В третьем чтении принят закон, который позволит Фонду защиты прав дольщиков использовать бюджетные средства для достройки проблемных объектов недвижимости без госзакупок. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Законом вносятся изменения в Бюджетный кодекс для повышения эффективности деятельности Фонда защиты прав дольщиков по завершению строительства многоквартирных домов, если застройщики признаны банкротами. Такая норма востребована там, где дома уже находятся в высокой степени готовности и где имеется определенное количество нераспроданных жилых и нежилых помещений. Финансирование такого застройщика-банкрота будет осуществляться Фондом дольщиков путем заключения с конкурсным управляющим ДДУ в отношении нераспроданных помещений.

Средства для этих целей поступят в фонд в виде субсидий федерального бюджета. Соответствующие правила уже утверждены правительством РФ.



«Речь идет о еще одном механизме, который позволит достраивать проблемные объекты Фонду дольщиков. Сегодня есть целая группа таких объектов, которые практически достроены, но застройщик является банкротом. Разумной мерой будет выкуп оставшихся договоров долевого участия у такой компании. Но проблема в том, что средства поступают в Фонд дольщиков из бюджета и по действующим нормам их нельзя направлять компаниям-банкротам и они должны распределяться через 44-ФЗ. Мы это ограничение снимаем. Фонд сможет закупать договоры долевого участия у застройщиков-банкротов без конкурса», — пояснял ранее председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.