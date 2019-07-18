Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг ЮниКредит Банку на уровне «BBB-/A-3» и улучшило прогноз по рейтингу с «негативного» до «стабильного», говорится в релизе агентства.

Как поясняет S&P, прогноз «стабильный» по рейтингам банка отражает аналогичный прогноз по рейтингам его конечной материнской структуры — итальянского банка UniCredit.

«Мы считаем, что ЮниКредит Банк по-прежнему является дочерней организацией, имеющей очень высокую стратегическую значимость для группы UniCredit, принимая во внимание продолжительную историю предоставления банку текущей поддержки со стороны группы, высокую степень интеграции с операционной деятельностью и внутренними процедурами группы, а также значимость российского рынка для стратегии развития группы. Учитывая роль банка для материнской структуры, мы считаем, что UniCredit предоставит ЮниКредит Банку значительную финансовую поддержку в случае необходимости. Мы включаем одну дополнительную ступень в рейтинги ЮниКредит Банка за счет поддержки со стороны группы, сохраняя рейтинг банка на уровне, на одну ступень меньшем рейтинга UniCredit», — говорится в релизе.

По мнению аналитиков, оценка характеристик собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile — SACP) ЮниКредит Банка остается неизменной — «bb+». «Это относительно высокая оценка для финансового института, ведущего деятельность в России. Эта оценка учитывает прочные, на наш взгляд, позиции банка на российском рынке, хорошую способность генерировать прибыль и высокоразвитую практику управления рисками. Мы ожидаем, что банк продолжит демонстрировать высокие показатели прибыльности и осуществлять эффективный контроль расходов», — говорится в релизе.

​S&P улучшило прогноз по рейтингу итальянского банка UniCredit В России работает ЮниКредит Банк, принадлежащий группе Unicredit.

Агентство также прогнозирует, что ЮниКредит Банк будет поддерживать показатели капитализации, измеряемые коэффициентом капитала, скорректированного с учетом риска, на уровне около 8% в ближайшие 12—24 месяца. Оценка SACP банка по-прежнему ограничена сложными условиями ведения операционной деятельности в России, а также значительной концентрацией ресурсной базы, что, однако, компенсируется взвешенным управлением ликвидностью и хорошими запасами ликвидности.

Аналитики могут пересмотреть прогноз по рейтингам ЮниКредит Банка на «негативный» в случае пересмотра прогноза по рейтингам Российской Федерации (ВВВ-/«стабильный»/А-3) по обязательствам в иностранной валюте на «негативный». Негативное рейтинговое действие, указывает агентство, также может быть обусловлено ухудшением характеристик кредитоспособности UniCredit, что приведет к ослаблению способности группы поддерживать свою дочернюю структуру.



«Позитивное рейтинговое действие в отношении ЮниКредит Банка маловероятно в ближайшие 18—24 месяца, поскольку зависит от позитивного рейтингового действия как в отношении России, так и материнской группы — UniCredit», — заключают аналитики.