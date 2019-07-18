Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,39% и составил 2 702,59 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,87% — до отметки 1 349,76.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,11%, Мосбиржи — на 0,12%. Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,52%, «АЛРОСы» — на 0,11% , «Газпрома» — на 0,75%.

Российский фондовый рынок в четверг в очередной раз понес потери, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. И если днем ранее основным фактором стала дивидендная отсечка по нескольким компаниям, то сегодня негативные настроение шли извне, замечает он.

«Так, поводом к продажам могла послужить ситуация на рынке энергоносителей, где снижение продолжается четвертую сессию, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent за это время отступил с 67 до 62,3 доллара за баррель. Также «медведей» поддержала ситуация на западных фондовых площадках», — комментирует эксперт.

Он отмечает, что российский фондовый рынок за две недели потерял порядка 5% от исторических максимумов, что составляет менее половины от волны роста, продемонстрированной им с середины мая.

Впрочем, поддержка на уровне 2 700 пунктов смогла сдержать коррекционные настроения. «Быкам» к вечеру удалось отыграть эту отметку, однако сил на полную компенсацию потерь в рамках сессии не хватило, так же, как и на формирование волны коррекционного роста», — поясняет аналитик.