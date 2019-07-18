Компания — разработчик программного обеспечения в сфере информбезопасности Avast обнаружила в Google Play Store семь приложений, которые позволяют следить за коллегами и родственниками, говорится в сообщении организации.



«Исследователи из отдела исследования угроз и защиты для мобильных устройств Avast обнаружили в Google Play Store семь приложений… Приложения позволяют следить за коллегами и родственниками», — сообщается в релизе.

Специалисты Avast сразу сообщили Google о приложениях: Track Employees Check Work Phone Online Spy Free, Spy Kids Tracker, Phone Cell Tracker, Mobile Tracking, Spy Tracker, SMS Tracker и Employee Work Spy. Все вместе эти приложения были загружены более 130 тыс. раз. Компания оперативно удалила все приложения из Google Play Store.

Все приложения требуют, чтобы у человека, желающего проследить за своими близкими и коллегами, был доступ к устройству жертвы. Вредоносное ПО загружается из Google Play Store на отслеживаемое устройство, требует ввести адрес своей электронной почты, на него приложение вышлет пароль для доступа к полученным данным.

«После того как вы установили первое приложение и настроили его, оно само загрузит еще одну программу. Тогда первое приложение можно будет удалять — жертва не увидит шпионское ПО, установленное на ее смартфоне. Обнаруженные вредоносные приложения могли отслеживать местонахождение жертвы, собирать ее контакты, СМС и историю звонков. На некоторых устройствах можно было получить доступ к сообщениям WhatsApp и Viber», — пишут эксперты.

«Использовать приложения такого типа неэтично по отношению к окружающим. Подобные программы создают большие проблемы для приватности людей, и они не должны появляться в Google Play Store, так как они пропагандируют преступное поведение. Работодатели, родители или супруги, получив приватную информацию, могут злоупотреблять ей», — прокомментировал ситуацию глава отдела исследования угроз и защиты для мобильных устройств Avast Николаос Хрисаидос.