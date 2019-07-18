Пакет акций Проминвестбанка, который является украинской «дочкой» российской госкорпорации «ВЭБ.РФ», в размере 99,7726% выставлен на аукцион АО «Фондовая биржа ПФТС». Об этом сообщается на сайте фондовой биржи.



«28 августа 2019 года на АО «Фондовая биржа ПФТС» состоится аукцион по продаже ценных бумаг, на которые обращено взыскание. На аукцион выставлены 5 080 310 373 акции ПАО «Проминвестбанк» (99,7726% уставного капитала)», — говорится в сообщении ПФТС.

В объявлении указано, что выставленный на продажу пакет акций был взыскан. Стартовая цена пакета составляет 532,1 млн гривен (20 млн долларов).

На Украине с марта 2016 года действуют санкции против банков с российским государственным капиталом. Ранее «ВЭБ.РФ» подал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине, который касается работы его украинской «дочки» — Проминвестбанка. Точная сумма иска будет устанавливаться оценщиками.