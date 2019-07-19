Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять 23 июля в первом чтении поправки к закону «Об электронной подписи», которые ужесточают правила получения электронных подписей для юридических лиц, сообщил «Ведомостям» председатель комитета Анатолий Аксаков.

Так, квалифицированные электронные подписи (КЭП) юрлицам сможет выдавать только удостоверяющий центр (УЦ) Федеральной налоговой службы (ФНС), а кредитным организациям — УЦ Банка России, коммерческие УЦ должны иметь капитал не менее 1 млрд рублей или не менее 500 млн рублей, но тогда филиалы не менее чем в трех четвертях регионов.

Как объяснил представитель ФНС, ограничить выдачу несколькими УЦ нельзя: нарушения связаны с выгодой для аккредитованных УЦ или их сотрудниками; если сертификаты будут выдавать госорганы, коммерческая составляющая уйдет, к тому же у службы есть дополнительные сведения для выявления фальсифицированных документов.

По словам советника гендиректора СКБ «Контур» Анастасии Лабуцкой, законопроект фактически отнимет у коммерческих УЦ 95% бизнеса, а с учетом ужесточения требований для УЦ приведет к еще большей монополизации рынка, централизованная система будет уязвима для неумышленных сбоев, деятельность всех юрлиц в России может быть парализована: не только приостановится документооборот, но будут сорваны торги и хозяйственная деятельность.

Также законопроект неверно оценивает расходы, которые повлечет его принятие, считают участники рынка: правительство дало на него положительное финансовое заключение, но если Госдума примет поправки, это приведет к увеличению расходов компаний на электронный документооборот более чем на 30 млрд рублей, еще 20 млрд рублей придется потратить из бюджета на доработку государственных систем электронного документооборота, на создание инфраструктуры УЦ в ФНС, это потребует разовых расходов в размере 5 млрд рублей и ежегодно еще 20 млрд рублей на ее содержание.