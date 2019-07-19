Более 11 тыс. человек в России зарабатывают больше 1 млн рублей в месяц, выяснил РБК из результатов масштабного исследования Росстата о заработных платах. Это самая малочисленная категория работников, ее доля в общей численности составляет менее 0,1%. Число работников-миллионеров за два года выросло на 38%, в 2017 году Росстат сообщил о 6 988 человек, которые зарабатывают в месяц свыше 1 млн рублей.

Средняя зарплата в категории зарабатывающих больше 1 млн рублей равна 2,4 млн рублей. Это на 4,3% выше, чем в исследовании двухгодичной давности, тогда средняя зарплата миллионера составляла 2,3 млн.

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей Таковы данные исследования Росстата.

Самые высокие зарплаты оказались у сотрудников сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 5,8 млн рублей в месяц. На втором месте — сфера прочих услуг, здесь зарплата превысила 3,7 млн рублей. За ними идут специалисты в сфере производства нефтепродуктов и кокса, химических веществ и лекарственных средств с зарплатами 2,7 млн рублей.

Самое большое количество работников с зарплатой свыше 1 млн рублей трудится в сфере торговли и ремонта транспорта — 1 960 человек, это 0,1% всех сотрудников отрасли. На втором месте по количеству миллионеров научная и техническая деятельность — 1 908 человек, или 0,2% всех сотрудников сферы. Далее идут специалисты финансовой и страховой сферы — 1 623 человека (0,2%)

Меньше всего сотрудников с высокой зарплатой оказалось в сфере водоснабжения и утилизации отходов — всего 13 человек.