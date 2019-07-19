Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,68% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 720,93 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,11% до отметки 1 364,71.

«Скорее всего, на негативную динамику российских акций повлияло падение цен на нефть. Мы считаем, что сегодня российские фондовые индексы могут открыться в небольшом плюсе. Прогнозируем движение индекса РТС на сегодня в интервале 1 330—1 380 пунктов, индекса Московской биржи — в диапазоне 2 700—2 750 пунктов», — прокомментировала заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.