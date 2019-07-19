Российская валюта слабеет к доллару и укрепляется к евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 4 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени потерял 3 копейки. На 10:14 мск курс доллара вырос менее чем на 1 копейку и составил 62,82 рубля, а евро подешевел до 70,75 рубля (минус 5 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в пятницу рубль может начать тестировать довольно широкий диапазон 62,3—62,6, пробитие которого откроет дорогу в район 61,3 рубля за доллар.