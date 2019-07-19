Почта Банк, который сейчас занимает офис на Преображенской площади, ищет новую штаб-квартиру в Москве, сообщили три источника «Коммерсанта» на рынке недвижимости. В самом банке не подтверждают переезд.

По словам источников, среди вариантов банк рассматривал бизнес-центр «Кругозор» на улице Обручева на юго-западе Москвы и договаривается об аренде 9 тыс. кв. м. Также банк рассматривает альтернативный вариант размещения около 600 своих сотрудников в коворкинге «Ключ».

Если сделка состоится, то она может войти в список крупнейших по итогам 2019 года.

По данным Cushman & Wakefield, по итогам первого полугодия текущего года незанятыми остаются 2 млн кв. м офисов из 17 млн кв. м. Доля свободных площадей в ключевых деловых районах города сейчас рекордно низкая — 7,4%, сообщал ранее JLL. Банки и финансовые компании лидируют в спросе на столичные офисы: в первом полугодии 2019 года на них пришлось 34% от общего объема арендных сделок, поясняет руководитель отдела исследований JLL Олеся Дзюба.

Она объясняет возможный выбор Почта Банка в пользу локации на юго-западе Москвы наличием качественных площадей: на конец 2018 года здесь было вакантно 16,7% — это максимальный показатель среди всех зон офисного рынка столицы. С учетом деловой активности, наблюдаемой в начале года, доля незанятых офисов на юго-западе за Третьим транспортным кольцом снизилась до 14,8%, оценивают в JLL.