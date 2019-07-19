Россельхозбанк предоставит отсрочку по выплате кредитов жителям районов Иркутской области, пострадавшим в результате наводнения. Воспользоваться данной мерой поддержки и подать заявление об изменении условий кредитных сделок могут 1 358 заемщиков, уточняется в релизе РСХБ.

Совокупный объем обязательств данных клиентов перед банком составляет 291 млн рублей. Обратиться за помощью можно до 31 декабря 2019 года.

«С 1 июля 2019 года РСХБ предоставляет этой категории розничных клиентов отсрочку погашения процентов по кредитам в срок до 31 декабря 2019 года и суммы основного долга — до 30 июня 2020 года. При этом банк пролонгирует окончательный срок возврата кредита на 12 месяцев», — разъясняется в сообщении.

По словам первого заместителя председателя правления РСХБ Ирины Жачкиной, помимо вышеуказанного банк отменил штрафы, не уплаченные заемщиками на 1 июля 2019 года, и также рассматривает другие меры поддержки людей, проживающих в зоне наводнения.



Режим чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области был объявлен 27 июня 2019 года из-за подтопления ряда населенных пунктов, расположенных в поймах рек Ия, Уда, Бирюса, напоминают в РСХБ.

