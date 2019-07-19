Обсуждение законопроектов об обязательной предустановке российского программного обеспечения (ПО) должно проходить обязательно с учетом мнений всех заинтересованных сторон, сказал пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков. Он отметил, что министерство не в курсе экспертных обсуждений инициативы депутатов.

В нижнюю палату парламента 18 июля был внесен пакет законопроектов о необходимости установки на смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart-TV ПО из специально создаваемого перечня предустанавливаемых программных средств при их продаже, а также о штрафах за нарушение этой нормы.

В Госдуму внесен законопроект о необходимости установки российского ПО на смартфонах Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

«Нам никто не присылал законопроекты [о предустановке российского ПО], об их экспертном обсуждении мне тоже неизвестно. По нашему мнению, к вопросу предустановки ПО необходимо подходить взвешенно, учитывая интересы не только крупных «бенефициаров» — разработчиков отечественного ПО, но и малых IT-компаний, и производителей гаджетов, и обязательно — пользователей. В законопроектах в текущем виде этот баланс интересов не соблюден», — сказал Новиков.

Он отметил, что на площадке Аналитического центра при правительстве уже поднимался вопрос предустановки отечественного ПО, но никого из авторов этих законопроектов на той дискуссии не было.