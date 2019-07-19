Следственные органы официально предъявили обвинение в мошенничестве экс-совладельцу Антипинского НПЗ Дмитрию Мазурову, сообщили RNS в пресс-службе компании «Новый поток» (New Stream Group), основателем которой является Мазуров.

«Обвинение предъявлено 18 июля», — сказал представитель New Stream Group.

Как сообщалось ранее, бывший совладелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в Москве. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). 15 июля Тверской районный суд Москвы арестовал Мазурова на один месяц и 30 дней.

Возбуждено уголовное дело против бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Ранее Сбербанк назвал экс-главу Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко в числе лиц, осуществлявших незаконные действия.

В середине мая текущего года Антипинский НПЗ подал заявление о банкротстве. 23 мая Сбербанк сообщил о решении досрочно взыскать долг с предприятия и стать собственником компании Vikay Industrial, которая контролирует 80% НПЗ. 5 июня банк сообщил о приобретении 80% завода российской компанией «Сокар энергоресурс», участниками которой являются Сбербанк и группа инвесторов.