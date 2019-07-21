Россельхозбанк проводит акцию по потребительскому кредитованию «Отдых без границ».

Акция продлится до 1 октября 2019 года. В ее рамках заемщики смогут получить от 10 тыс. до 750 тыс. рублей, срок и ставка зависят от категории клиента: для наемных работников кредит доступен на срок от года до пяти лет по ставке 13,25% годовых, для сотрудников бюджетных организаций — на срок до семи лет по ставке 10,9% годовых (для бюджетников с положительной кредитной историей финансирование доступно под 9,9% годовых). Ставки указаны с учетом личного страхования, а в случае отказа от него надбавка составит 6 процентных пунктов. Обеспечение не требуется.

Срок рассмотрения заявки на кредит и принятия решения по заявке — до трех рабочих дней с момента представления заемщиком полного комплекта документов.



«Банк не в первый раз проводит акции по потребительским кредитам, вот и в этот раз он решил порадовать заемщиков выгодной программой», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.

