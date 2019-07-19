АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru») первым среди операторов платного ТВ в России запускает собственное приложение для очков виртуальной реальности, сообщает пресс-служба компании.



«В приложении «Дом.ru Movix VR» пользователь, надевая VR-очки, попадает в виртуальную гостиную с экраном диагональю 150 дюймов. К просмотру на виртуальном экране на этапе бета-тестирования доступно 20 телеканалов, но уже в этом году клиенты «Дом.ru» смогут смотреть в виртуальной комнате телеканалы согласно своему тарифному плану, приобретенные фильмы и подписки», — говорится в релизе.

Пользователь может выбрать, смотреть одному или в компании. Если он укажет, что не хочет смотреть ТВ в одиночестве, то к нему присоединится следующий, кто ответит так же. В дальнейшем будет реализована функция просмотра с конкретным пользователем из списка друзей. К одной трансляции единовременно подключается до четырех человек — «аватаров». Пользователи в виртуальной комнате могут общаться друг с другом через микрофон, встроенный в VR-очки, и выбирать каналы для совместного просмотра. Не важно, находятся они в реальности в одном помещении или в разных концах света.

Чтобы пользоваться приложением, понадобятся очки виртуальной реальности и подключение к Интернету. «Дом.ru Movix VR» совместимо с VR-платформами GearVR, Oculus Go, Oculus Quest, Google Daydream. Управляется приложение при помощи контроллера либо кнопок на самих VR-очках.

Эксперты «Дом.ru» отмечают, что в дальнейшем спектр контента, доступного в приложении, расширится: к концу лета оператор добавит в приложение фильмы, а в недалеком будущем клиенты почувствуют себя полноценными участниками спортивных соревнований и музыкальных концертов.

В период beta-тестирования опробовать приложение может любой желающий без дополнительной авторизации, скачать его можно на сайте.



Коммерческий запуск продукта для клиентов «Дом.ru» запланирован на IV квартал 2019 года.

