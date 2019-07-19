Квантовые компьютеры могут представлять угрозу для кибербезопасности, так как могут скомпрометировать существующие системы криптографии, заявил зампред Газпромбанка Дмитрий Зауэрс в ходе выступления на конференции International Conference of Quantum Technologies (ICQT) 2019.

«В сфере квантовых технологий у России огромное будущее, и здесь необходимо создавать условия для того, чтобы рынок как можно быстрее получал практически применимые технологии, такие как квантовая криптография, и формировался соответствующий спрос от компаний и организаций. Угрозы кибербезопасности постоянно растут, а перспектива создания квантового компьютера может скомпрометировать все системы классической криптографии. Он может быть создан уже в обозримом будущем, в связи с чем стратегически было бы крайне неосмотрительно игнорировать такую угрозу массивам конфиденциальных данных», — цитирует Зауэрса пресс-служба Газпромбанка.

По его словам, сейчас подходящее время для того, чтобы российские компании, банки, государство, научные и образовательные учреждения объединились для прорыва в сфере квантовых технологий.