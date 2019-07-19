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• Банк России лишил лицензии московский банк «Жилкредит». По данным ЦБ, банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами в связи с потерей ликвидности, вызванной взысканием крупной суммы в рамках исполнения судебного решения. Это первый отзыв банковской лицензии с начала июня (не учитывая аннулирование лицензии Национального Банка Взаимного Кредита, который покинул рынок добровольно).

• В России планируют разрешить использовать информацию о гражданах без их согласия. В соответствии с поправками к закону «О персональных данных», которые представил вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, обладатель данных будет обязан обезличить их так, чтобы раскрыть человека не помогла никакая дополнительная информация. Обезличить, в частности, можно данные о местоположении человека, его пол, возраст, а также средний счет за сотовую связь. Интернет-компании могут добавить к этому данные об интересах, поисковых запросах, покупках в интернет-магазинах и состоянии счетов. Правительство дало положительное финансовое заключение на такие поправки. Представители мобильных операторов отмечают, что изменения будут стимулировать развитие рынка больших данных. Эксперты, однако, предупреждают, что по мере роста оборота информации о гражданах увеличиваются и риски утечки персональных данных.

• Более 11 тыс. человек в России зарабатывают больше 1 млн рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования Росстата о заработных платах. Это самая малочисленная категория работников, ее доля в общей численности составляет менее 0,1%. Число таких работников за два года выросло на 38%, в 2017 году Росстат сообщил о 6 988 работниках, которые зарабатывают в месяц свыше 1 млн рублей. Средняя зарплата в категории зарабатывающих больше 1 млн рублей равна 2,4 млн. Это на 4,3% выше, чем в исследовании двухгодичной давности.

• ВТБ создает жилищную экосистему. Речь идет о новой цифровой платформе для персонализированного подбора, финансирования, покупки и регистрации недвижимости, ремонта и дальнейшего обустройства. Экосистема позволит клиентам решить большинство вопросов с недвижимостью в режиме одного окна, рассказали в ВТБ. Она предполагает полностью цифровой процесс поиска объекта с услугами риелтора, покупки, продажи или сдачи в аренду. Предложения будут сформированы на базе продуктов и услуг группы ВТБ, а также широкой партнерской сети. Генеральным директором ООО «Жилищная экосистема ВТБ» назначен Вячеслав Дусалеев.