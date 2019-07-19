Текущая ситуация на рынке не дает оснований беспокоиться о риске ипотечного кризиса. Об этом журналистам заявил предправления банка «Открытие» Михаил Задорнов.



«Как известно, у нас ипотечный портфель меньше 7% ВВП составляет. Среднее (значение. — Прим. ред.) для восточноевропейских стран, даже для Турции, — это около 20%. По сути, в три раза больше нагрузка, если мы рассуждаем про долю в ВВП. И мне очень сложно представить на горизонте даже не среднесрочном, а долгосрочном, что возможен какой-то кризис. Особенно после того, что у нас перед кризисом 2008 года, перед девальвацией того периода, доля валютного портфеля в ипотеке была 25% в стране, сейчас — меньше 1% валютных кредитов, то есть нет валютного риска. И, как вы знаете, все имеют или арендуют жилье по ценам в рублях. Они сейчас начали расти последние полгода, но если мы посмотрим на горизонт с 2015 года, то все колебания цен — в пределах 10%. То есть нет с точки зрения базовых трендов каких-то признаков валютного или ценового бума. Я думаю, что сейчас эти рассуждения о какой-то угрозе не основаны на объективных экономических показателях», — сказал топ-менеджер.

​АКРА: в случае ипотечного кризиса в России из бюджета потребуется до 1,5 трлн рублей Эксперты агентства предложили собственный проект развития российского ипотечного рынка.

Ранее рейтинговое агентство АКРА опубликовало исследование «Как избежать ипотечного кризиса в России». Аналитики указывали, что для выполнения майских указов президента используется спорный механизм выпуска однотраншевых «агентских» ипотечных ценных бумаг (ИЦБ). Похожие бумаги до кризиса 2008 года выпускали американские институты развития Fannie Mae и Freddie Mac. Эта модель работы считается одной из причин ипотечного кризиса в США и глобального экономического кризиса. Задорнов подчеркнул, что не готов комментировать именно выводы АКРА, поскольку не видел обзор.

Исследование АКРА уже подверглось критике в Минфине. Замминистра финансов Алексей Моисеев назвал рассуждения об ипотечном кризисе в России безосновательными.