Средняя цена полиса ОСАГО по итогам первого полугодия 2019 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,5% и составила 5 363 рубля. Средняя премия для автомобилей физлиц в июне уменьшилась на 3,8%, до 5 386 рублей. Средняя выплата выросла на 3,7%, до 66,5 тыс. рублей. Такие данные представил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

В первом полугодии 2019 года количество заключенных договоров ОСАГО выросло по сравнению с первым полугодием 2018-го на 0,8%, до 19,38 млн. При этом сумма начисленных премий за этот же период сократилась на 4,7%, до 103,95 млрд рублей.

Количество заявленных убытков выросло на 5,2%, до 1,14 млн случаев, а урегулированных — на 4,9%, до 1,12 млн. Общая сумма страховых выплат увеличилась на 8,8%, до 74,22 млрд рублей.

«Возросшая конкуренция между страховщиками диктует свои условия: средние цены неуклонно снижаются, и уже понятно, что этот тренд — долгосрочный», — отметил Юргенс. Он напомнил, что недавнее исследование цен на ОСАГО в разных регионах показало, что средняя цена на полис обязательной «автогражданки» снизилась в 81 регионе, где проживает 97,7% всех автовладельцев.



В январе этого года вступили в силу изменения к указанию Банка России о тарифах на ОСАГО, согласно которым тарифный коридор был расширен на 20% вверх и вниз. Кроме того, был реформирован коэффициент «возраст-стаж», который вместо четырех градаций возраста и стажа стал включать 58 градаций. Также в соответствии с этими изменениями с 1 апреля 2019 года была проведена реформа коэффициента «бонус-малус» (КБМ). В тех случаях, когда у автовладельца было несколько разных значений КБМ, за ним был закреплен один, самый низкий. Кроме того, КБМ перестал «сгорать»: теперь в случае перерыва в вождении за автовладельцем сохраняется тот же КБМ, который был у него до перерыва.