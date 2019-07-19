Банк «Русский Стандарт» по постановлению прокурора Центрального района Сочи привлечен к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Банк уплатил штраф в размере 26,2 млн рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



Ранее в органы прокуратуры РФ из отдела судебных приставов Сочи поступила информация о факте коррупции. Сотрудник «Русского Стандарта» от имени банка пообещал одному из судебных приставов-исполнителей вознаграждение в виде 5% от суммы арестованных средств «за осуществление действий по принудительному взысканию с должников денежных средств в пользу банка», говорится в сообщении.

Прокуратура Центрального района Сочи провела проверку, в результате которой в отношении банка «Русский Стандарт» было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере).

СМИ: «Русский Стандарт» оштрафован на 26 млн рублей за попытку взятки В апреле 2019 года юрисконсульт банка предложил судебному приставу-исполнителю незаконное вознаграждение в виде 5% от суммы арестованных денежных средств.



«По результатам его рассмотрения мировым судьей указанное юридическое лицо признано виновным в совершении инкриминируемого деяния с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 26,2 млн рублей. Постановление мирового судьи вступило в законную силу, штраф полностью оплачен АО «Банк Русский Стандарт»», — отмечается в сообщении ведомства.

Следственными органами рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника банка, предлагавшего судебному приставу незаконное вознаграждение. Данная процессуальная проверка находится на контроле прокуратуры Краснодарского края.