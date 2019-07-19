В Кузбассе вынесен приговор экс-главе кредитного кооператива, пайщики которого лишились примерно 46 млн рублей. Об этом сообщается на сайте МВД.

Приговор в отношении фигурантки, занимавшей должность председателя кредитного кооператива, вынес Юргинский городской суд Кемеровской области, признав ее виновной по части 4 статьи 160 и части 1 статьи 201 Уголовного кодекса РФ (статьи «Присвоение или растрата» и «Злоупотребление полномочиями» соответственно).

Ранее в полицию обратились пайщики кредитного потребительского кооператива, которые рассказали, что не получают процентов по вкладам и не могут вернуть свои вложения. В отношении руководителя организации было возбуждено уголовное дело.

«В рамках предварительного расследования проведена бухгалтерская экспертиза, которая показала, что задолженность перед пайщиками образовалась в результате злоупотребления полномочиями со стороны обвиняемой. Как установило следствие, деятельность кооператива была убыточной, что могло привести к его финансовой несостоятельности и невыполнению обязательств перед вкладчиками. Фигурантка скрыла информацию об этом и продолжила привлечение новых членов, обещая им повышенные проценты — до 36% годовых. Поскольку прибыли кооператив не имел, дивиденды пайщикам выплачивались за счет новых вкладов. Организация стала функционировать по принципу финансовой пирамиды», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее информации, председатель КПК также допускала необоснованные расходы на премиальные выплаты себе и сотрудникам и незаконно выдавала крупные займы по заниженным процентным ставкам ограниченному кругу лиц. Только на свое имя обвиняемая оформила кредиты на общую сумму более 27 млн рублей.

Когда члены кооператива узнали о возможной финансовой несостоятельности организации, они массово начали закрывать вклады и забирать деньги. По данным органов предварительного следствия, 158 человек, в основном пенсионеры, не смогли вернуть свои сбережения на общую сумму около 46 млн рублей.

Суд приговорил фигурантку к 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены гражданские иски о возмещении потерпевшим материального ущерба.

