Сотрудники российского бюро Интерпола и ФСИН России доставили из Таиланда в Россию Константина Долгова, обвиняемого в краже почти 6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.



«Установлено, что злоумышленник, имея доступ к банковскому счету одной из организаций города Омска, перевел имеющиеся там денежные средства на аффилированные счета. Впоследствии он обналичил украденные деньги и покинул территорию России», — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 2 и 4 статьи 158 УК РФ. На основании запроса УМВД России по Омской области в мае 2017-го обвиняемый объявлен в международный розыск.

«Ранее, в декабре 2016 года, мужчина был задержан правоохранительными органами Таиланда за попытку взорвать банкомат, после чего в марте 2017 года судом приговорен к двум годам и восьми месяцам лишения свободы. По окончании отбывания наказания он переведен в иммиграционную тюрьму города Бангкока для депортации в Российскую Федерацию», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.