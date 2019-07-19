Правительство РФ разрешило министру экономического развития иметь 14 заместителей. Соответствующие изменения в постановление Кабмина утвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом говорится в документе, опубликованном в пятницу на портале правовой информации.

«Разрешить министерству экономического развития РФ иметь 14 заместителей министра, в том числе одного первого заместителя министра, одного заместителя министра — руководителя Федеральной службы по аккредитации, а также до 36 департаментов в структуре центрального аппарата по основным направлениям деятельности министерства», — отмечается в документе.



Сейчас у министра 12 заместителей.

