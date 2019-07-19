Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и укреплением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 19 копеек к предыдущему закрытию и составил 62,995 рубля. С начала торговой сессии было проведено более 15,3 тыс. сделок почти на 1,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 62,785—63,0725 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени был равен 70,685 рубля, уменьшившись на 11 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 5,4 тыс. сделок примерно на 256,8 млн евро по курсам от 70,635 до 70,9025 рубля за евро.



Основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю, замечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, в американской валюте продолжается консолидация над годовыми минимумами.

«При этом игрокам удается игнорировать негативную динамику «черного золота». Этому способствует как динамика валют развивающихся стран, так и приближение налоговых выплат и дивидендных выплат по части компаний, что создает спрос на рублевую ликвидность. Однако этого не хватает для продолжения снижения американской валюты. В результате доллар удерживает позиции выше важной поддержки — уровня 62,5 рубля», — комментирует эксперт.

Основным сопротивлением для американской валюты в текущий момент выступает отметка 64 рубля, заключает он.