Банк «Левобережный» внес изменения в кредитный продукт, по условиям которого половина суммы кредита обеспечивается поручительством Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства НСО. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



На сегодняшний день максимальная сумма действующего поручительства фонда на заемщика по всем продуктам клиента в банке не должна превышать 5 млн рублей.



В банке напоминают, что Фонд для бизнеса предоставляет предприятиям со средней годовой выручкой до 400 млн рублей (по данным официальной отчетности), зарегистрированным на территории Новосибирска и Новосибирской области, возможность получить кредит от 500 тыс. до 5 млн рублей. Полученные средства могут быть использованы в инвестиционных целях или пойти на пополнение оборотных средств. В первом случае срок кредита — до 60 месяцев, во втором — до 48 месяцев.

Важным условием для получения кредита является отсутствие подакцизных ОКВЭД.

С 2019 года клиентам стала доступна кредитная линия с лимитом выдачи и кредитная линия с лимитом задолженности, а возможная отсрочка основного долга увеличена до шести месяцев.

Данные условия действуют до 1 сентября 2019 года включительно.